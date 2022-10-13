Узнать больше

«Ростов» представил официальный талисман футбольного клуба

Короткая ссылка
В пресс-службе «Ростова» официальный талисман футбольного клуба.
«Ростов» представил официальный талисман футбольного клуба
  • РИА Новости

«Мы абсолютно неслучайно в последнее время обращали внимание на летучих мышей на наших матчах! Так вот, именно Нахалёнок — теперь официальный талисман футбольного клуба «Ростов», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что 9 октября «Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке.

Ранее тренер Сергей Балахнин рассказал о перспективах «Ростова» стать чемпионом РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить