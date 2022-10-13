«Ростов» представил официальный талисман футбольного клуба

В пресс-службе «Ростова» официальный талисман футбольного клуба.

«Мы абсолютно неслучайно в последнее время обращали внимание на летучих мышей на наших матчах! Так вот, именно Нахалёнок — теперь официальный талисман футбольного клуба «Ростов», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что 9 октября «Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке.

Ранее тренер Сергей Балахнин рассказал о перспективах «Ростова» стать чемпионом РПЛ.