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Балахнин рассказал о перспективах «Ростова» стать чемпионом РПЛ

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением, что шансы ростовской команды на победу в чемпионате России по футболу минимальны.
Балахнин рассказал о перспективах «Ростова» стать чемпионом РПЛ
  • РИА Новости

«Получаю хорошее впечатление от игры, особенно радует результат. Перспективы завоевать чемпионство малы совсем, есть «Зенит» — явный претендент на этот сезон и следующие. Они сами с собой борются, со своими внутренними проблемами», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».

По его словам, одним из претендентов на чемпионство также является ЦСКА. При этом Балахнин отметил, что остальные команды смогут распределить между собой оставшиеся призовые места.

Напомним, что 9 октября «Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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