Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
- РИА Новости
«Не только «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Есть ещё и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и «Ростов», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков после 12 туров РПЛ. Далее идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
Санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
Ранее Сергей Семак заявил, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита».