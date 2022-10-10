Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Не только «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Есть ещё и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и «Ростов», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков после 12 туров РПЛ. Далее идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

Санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

Ранее Сергей Семак заявил, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита».