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Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.
Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
  • РИА Новости

«Не только «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Есть ещё и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и «Ростов», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков после 12 туров РПЛ. Далее идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

Санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

Ранее Сергей Семак заявил, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита».

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