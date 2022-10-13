Силкин: отставка Йокановича зреет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу серба Славиши Йокановича в стане московского клуба.

«Конечно, отставка Йокановича зреет! Когда нет результата, всегда зреет. Только время может показать, способен ли он исправить ситуацию. Команда потеряла своё лицо — всё, что было, ничего не осталось», — цитирует Силкина Legalbet.

Напомним, что сербский специалист возглавил столичный клуб в июне текущего года после ухода немецкого тренера Сандро Шварца.

В субботу, 8 октября, бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 12 туров РПЛ подопечные Йокановича набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Йокановича за ставку на Смолова в атаке «Динамо».