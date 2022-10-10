Орлов раскритиковал Йокановича за ставку на Смолова в атаке «Динамо»
- РИА Новости
«Йоканович делает ставку впереди на Смолова. В целом какую пользу он принёс команде? Ну не идёт у него игра. Не хочу обижать Фёдора, но, повторюсь, его манера игры устарела», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Футболист сыграл за «Динамо» десять матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. После 12 туров команда расположилась на девятой позиции (17 очков).
Ранее Антон Шунин заявил, что футболисты «Динамо» не выполняют требований главного тренера.