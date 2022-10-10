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Орлов раскритиковал Йокановича за ставку на Смолова в атаке «Динамо»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении нападающего Фёдора Смолова за «Динамо».
Орлов раскритиковал Йокановича за ставку на Смолова в атаке «Динамо»
  • РИА Новости

«Йоканович делает ставку впереди на Смолова. В целом какую пользу он принёс команде? Ну не идёт у него игра. Не хочу обижать Фёдора, но, повторюсь, его манера игры устарела», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Футболист сыграл за «Динамо» десять матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. После 12 туров команда расположилась на девятой позиции (17 очков).

Ранее Антон Шунин заявил, что футболисты «Динамо» не выполняют требований главного тренера.

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