Шунин считает, что футболисты «Динамо» не выполняют требования главного тренера
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«Играем неудачно. Есть определённые моменты, о них я не буду говорить. Есть требования тренера. Значит, мы не выполняем. Где-то надо улучшать игру. Есть проблема в стандартах, с которых мы иногда получаем голы», — цитирует Шунина Sport24.
Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.
В составе ЦСКА гол забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» с 17 очками расположилось на восьмой позиции.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович признался, что у него была встреча с руководством столичного клуба.