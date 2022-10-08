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Шунин считает, что футболисты «Динамо» не выполняют требования главного тренера

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Шунин считает, что футболисты «Динамо» не выполняют требования главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Играем неудачно. Есть определённые моменты, о них я не буду говорить. Есть требования тренера. Значит, мы не выполняем. Где-то надо улучшать игру. Есть проблема в стандартах, с которых мы иногда получаем голы», — цитирует Шунина Sport24.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

В составе ЦСКА гол забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» с 17 очками расположилось на восьмой позиции.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович признался, что у него была встреча с руководством столичного клуба.

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