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Йоканович получил поддержку со стороны руководства «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович признался, что у него была встреча с руководством столичного клуба.
Йоканович получил поддержку со стороны руководства «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Да, эта встреча была. Конечно, доверие со стороны руководства важно. Им интересно, что происходит в команде, как мы развиваемся. Конечно, тренеру всегда легче, когда команда выигрывает. Но нам важна эта поддержка», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

При этом сербский специалист признался, что с его стороны важно сохранять хладнокровие.

«И профессионально подходить к своему делу. Я возглавляю большой клуб и верю, что наша команда может выйти на новый уровень», — заключил Йоканович. 

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ. Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» расположилось на восьмой позиции (17).

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.

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