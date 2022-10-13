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Матыцин надеется на допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 в Париже.
Матыцин надеется на допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Надеюсь, будем допущены. Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис всего олимпийского движения», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

Министр спорта также напомнил, что ряд международных федераций уже допустили российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

Ранее Винер допустила участие российских гимнасток на Олимпиаде в Париже.

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