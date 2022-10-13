Матыцин надеется на допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 в Париже.

«Надеюсь, будем допущены. Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис всего олимпийского движения», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

Министр спорта также напомнил, что ряд международных федераций уже допустили российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

Ранее Винер допустила участие российских гимнасток на Олимпиаде в Париже.