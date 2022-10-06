Винер допустила участие российских гимнасток в Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Мы ещё думаем, что, может быть, нас допустят на Олимпийские игры через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году. Возможно, мы попадём туда. Гимнасты будут исполнять программу, которую мы сейчас готовим», — цитирует Винер ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Ранее Винер заявила, что допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит.





