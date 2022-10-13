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Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов назначен менеджером московского клуба по игрокам в аренде.
Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба красно-белых, 37-летний россиянин будет следить за всеми игроками команды, которые имеют контракт с клубом, но на временной основе выступают в других командах.

Баженов приступит к работе в понедельник, 17 октября.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен главным тренером «Вероны».

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