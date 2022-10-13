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Промес: команда понимает, чего от неё хочет Абаскаль

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о работе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
Промес: команда понимает, чего от неё хочет Абаскаль
  • Gettyimages.ru

«У нас новый тренер, который проделывает серьёзную работу. Команда понимает, что от неё хотят. У нас интересные тренировки. Нам есть куда стремиться. Давайте поговорим о чемпионской гонке в конце сезона», — цитирует Промеса Sport24.

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сравнил игру «Спартака» при нынешнем тренере Гильермо Абаскале и экс-наставнике красно-белых Массимо Каррере.

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