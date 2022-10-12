Колосков: при Каррере «Спартак» играл в более посредственный футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сравнил игру «Спартака» при нынешнем тренере Гильермо Абаскале и экс-наставнике красно-белых Массимо Каррере.

«При Каррере «Спартак» играл в более посредственный футбол, чем сейчас. Тогда красно-белым очень много везло в концовках матчей, был чемпионский фарт», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, испанский специалист в «Спартаке» выстроил футбол с тренерской мыслью. Он также подчеркнул, что красно-белые при Абаскале играют современно.

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков.

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о необычном методе Гильермо Абаскаля для того, чтобы настроить игроков на матч.