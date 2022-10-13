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В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера Спартака Гогниева.

«Это в клубе никто не обсуждал. Зачем верить очередным слухам? Нет абсолютно никаких обсуждений по поводу ухода Спартака Гогниева из «Химок»», — цитирует Оленева Sport24.

Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре. Под его руководством команда в семи матчах потерпела шесть поражений.

10 октября «Чемпионат» сообщал, что Гогниев отстранил Брайана Идову, Дмитрия Тихова и Илью Камышева от тренировок.

Ранее российский тренер Сергей Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Гогниева.

 

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