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«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера

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Андрей Фёдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».
«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что не собирается возвращаться в стан железнодорожников.

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