«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера
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Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что не собирается возвращаться в стан железнодорожников.