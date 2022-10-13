«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера

Андрей Фёдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что не собирается возвращаться в стан железнодорожников.