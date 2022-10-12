Смородская: моё возвращение в «Локомотив» исключено

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что не собирается возвращаться в стан железнодорожников.

«Безусловно, Леонченко тоже должен быть уволен из «Локомотива». Ничего не делал, ни за что не отвечал, пусть отдохнёт немножко. Это мало — уволить только тренера и спортивного директора. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она также подчеркнула, что не хочет заниматься клубом.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее обладатель Кубка России по футболу в составе столичного «Локомотива» Арсений Логашов высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера.