Логашов: «Локомотиву» в текущей ситуации может помочь только Сёмин

Обладатель Кубка России по футболу в составе столичного «Локомотива» Арсений Логашов высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера.

«Я думаю, что либо Юрий Павлович, либо Игорь Геннадьевич Черевченко. Думаю, что когда клуб делал ставку на своих специалистов, когда они тренировали, то были и результаты. С Черевченко Кубок выиграли, с Семиным и Кубок, и чемпионство. Зачем велосипед изобретать, надо делать так, как умеют», — цитирует Логашова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что тренерские идеи Сёмина никогда не устареют.

«Сейчас у клуба неправильная трансферная политика, потому что не могут 20 пацанов по 20–22 года бегать и пытаться что-то выиграть», — сказал Логашов.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.