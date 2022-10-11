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Логашов: «Локомотиву» в текущей ситуации может помочь только Сёмин

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Обладатель Кубка России по футболу в составе столичного «Локомотива» Арсений Логашов высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера.
Логашов: «Локомотиву» в текущей ситуации может помочь только Сёмин
  • РИА Новости

«Я думаю, что либо Юрий Павлович, либо Игорь Геннадьевич Черевченко. Думаю, что когда клуб делал ставку на своих специалистов, когда они тренировали, то были и результаты. С Черевченко Кубок выиграли, с Семиным и Кубок, и чемпионство. Зачем велосипед изобретать, надо делать так, как умеют», — цитирует Логашова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что тренерские идеи Сёмина никогда не устареют.

«Сейчас у клуба неправильная трансферная политика, потому что не могут 20 пацанов по 20–22 года бегать и пытаться что-то выиграть», — сказал Логашов.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.

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