Логашов: «Локомотиву» в текущей ситуации может помочь только Сёмин
- РИА Новости
«Я думаю, что либо Юрий Павлович, либо Игорь Геннадьевич Черевченко. Думаю, что когда клуб делал ставку на своих специалистов, когда они тренировали, то были и результаты. С Черевченко Кубок выиграли, с Семиным и Кубок, и чемпионство. Зачем велосипед изобретать, надо делать так, как умеют», — цитирует Логашова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что тренерские идеи Сёмина никогда не устареют.
«Сейчас у клуба неправильная трансферная политика, потому что не могут 20 пацанов по 20–22 года бегать и пытаться что-то выиграть», — сказал Логашов.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.
Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.