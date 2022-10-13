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В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, почему спортсмены до сих пор не получили призовые выплаты.
В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые
  • РИА Новости

«FIL не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности», — цитирует Тюрина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира, если FIS допустит до участия в нём россиян.

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