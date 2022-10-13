В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, почему спортсмены до сих пор не получили призовые выплаты.

«FIL не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности», — цитирует Тюрина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира, если FIS допустит до участия в нём россиян.