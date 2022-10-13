Bobsoccer: Кассьерра пропустил тренировку «Зенита» из-за недомогания

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра из-за недомогания пропустил тренировку петербургского клуба.

После получения медицинских процедур Кассьерра досрочно уехал с базы, сообщает Bobsoccer.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации Кассьерры в стане сине-бело-голубых.