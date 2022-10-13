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Юрист оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open

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Австралийский юрист Цай Коньмин поделился мнением о вероятности того, что серб Новак Джокович сможет принять участие в Australian Open 2023.
Юрист оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open
  • Gettyimages.ru

«В разрешении ему вернуться сюда нет никакого фактора риска. Он один из лучших теннисистов мира и сможет привлечь много иностранных гостей. Главное тут в том, что в интересах Австралии снять запрет и вернуть Джоковича», — приводит слова Коньмина USA Today.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда тот прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее Джокович оценил свои шансы на выступление в Открытом чемпионате Австралии — 2023.

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