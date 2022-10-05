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Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии — 2023

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Сербский теннисист Новак Джокович оценил свои шансы на выступление в Открытом чемпионате Австралии — 2023.
Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии — 2023
  • Gettyimages.ru

«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение», — цитирует Джоковича «Чемпионат».

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее директор Australian Open ответил на вопрос, сыграет ли Джокович на турнире.

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