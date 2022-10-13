Смородская — о Кварацхелии: восхищаюсь его игрой
«Как можно не смотреть на игру такого замечательного футболиста? Я, конечно, восхищаюсь его игрой. Он футболист топ-уровня во всех компонентах: и игровых, и скоростных, и единоборства не проигрывает. Одним словом, молодец», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.
В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.
Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Наполи».
Ранее бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци похвалил Кварацхелию за выступление в «Наполи».