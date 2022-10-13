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Смородская — о Кварацхелии: восхищаюсь его игрой

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов.

«Как можно не смотреть на игру такого замечательного футболиста? Я, конечно, восхищаюсь его игрой. Он футболист топ-уровня во всех компонентах: и игровых, и скоростных, и единоборства не проигрывает. Одним словом, молодец», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.

Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Наполи».

Ранее бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци похвалил Кварацхелию за выступление в «Наполи».

 

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