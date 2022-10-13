Оливейра: если Хабиб захочет вернуться и отомстить за Махачева, я буду готов
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«Ислам — протеже Хабиба, и он несёт этот груз на своих плечах. А для меня это просто бой. Я бои не выбираю. Это бой против Ислама, но если Хабиб хочет вернуться и отомстить за него, я буду готов», — заявил Оливейра.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Оливейрой в Абу-Даби.