Оливейра: если Хабиб захочет вернуться и отомстить за Махачева, я буду готов

Бразильский боец Чарльз Оливейра заявил о готовности провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ислам — протеже Хабиба, и он несёт этот груз на своих плечах. А для меня это просто бой. Я бои не выбираю. Это бой против Ислама, но если Хабиб хочет вернуться и отомстить за него, я буду готов», — заявил Оливейра.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Оливейрой в Абу-Даби.