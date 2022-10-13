Дядя Надаля высказался о победе Рафаэля над Медведевым в финале AO-2022

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о победе своего племянника над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче Australian Open — 2022.

«Что касается победы над Медведевым в финале, никто из них не играл на таком высоком уровне. Этот матч был прекрасен, когда мы смотрели его. Но, если пересмотреть его снова, можно обнаружить много ошибок», — цитирует Надаля-старшего Daily Express.

Напомним, что Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

12 октября стало известно, что российские и белорусские теннисисты получат допуск на Australian Open — 2023 в нейтральном статусе. Турнир пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.

Ранее в Госдуме отреагировали на допуск российских теннисистов к Australian Open.