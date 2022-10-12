В Госдуме отреагировали на допуск российских теннисистов к Australian Open

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на допуск российских и белорусских теннисистов до Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

«То, что Australian Open допустил наших и белорусских теннисистов до участия в турнире, ни о чём не говорит. Это не значит, что скоро начнут всех отечественных спортсменов допускать до международных соревнований», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что теннисная федерация отстаивает интересы спортсменов.

12 октября глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал допуск россиян до Australian Open.