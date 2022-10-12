Чесноков прокомментировал допуск россиян до Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на допуск российских и белорусских теннисистов до Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

«Получается, что Australian Open даёт благословение российским спортсменам участвовать. Так быть не должно, каждый турнир должен благословение давать, что ли? Спорт — вне политики», — цитирует Чеснокова Metaratings.

12 октября глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.

Ранее австралийский юрист дал совет Новаку Джоковичу, как попасть на Australian Open.