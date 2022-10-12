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Австралийский юрист дал совет Джоковичу, как попасть на Australian Open

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Австралийский специалист по иммиграционному праву Душан Николич посоветовал, как сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вновь попасть в страну для участия на Australian Open.
Австралийский юрист дал совет Джоковичу, как попасть на Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Он должен будет доказать, что это в интересах Австралии. Потенциальным аргументом может стать то, что в интересах Австралии заполучить на турнир лучшего теннисиста», — цитирует юриста The New Daily.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал.

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