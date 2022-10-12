RMC Sport: защитник ПСЖ Рамос дисквалифицирован на три матча, один условно
- AP
Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынесла такое наказание испанцу за оскорбление судьи в матче с «Реймсом», сообщает RMC Sport.
В послематчевом отчёте рефери отметил, что защитник протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.
Ранее Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании.