RMC Sport: защитник ПСЖ Рамос дисквалифицирован на три матча, один условно

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча, один из которых условно.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынесла такое наказание испанцу за оскорбление судьи в матче с «Реймсом», сообщает RMC Sport.

В послематчевом отчёте рефери отметил, что защитник протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

Ранее Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании.