Ледяхов считает, что в ближайшие год-два игрокам из России будет проблематично уехать в Европу
- РИА Новости
«Захарян очень неплохо выглядел в прошлом сезоне, когда только начинал. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что российские клубы испытывают трудности с переводом денег за трансфер футболистов.
В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.
В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление Захаряна.