Ледяхов считает, что в ближайшие год-два игрокам из России будет проблематично уехать в Европу

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов высказал мнение, что трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Англию не осуществим в ближайшее время.

«Захарян очень неплохо выглядел в прошлом сезоне, когда только начинал. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российские клубы испытывают трудности с переводом денег за трансфер футболистов.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление Захаряна.