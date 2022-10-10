Хаджи: во что превратился Захарян — смотреть невозможно

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Во что превратился Захарян сейчас — это же смотреть невозможно. Он только апеллирует и вечно всем недоволен: и одноклубниками, и судьями. Лучше бы на себя посмотрел, как сейчас играет. В этом вся беда у «Динамо»», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Динамо» отреагировали на новость, что Захарян может получить армянское гражданство.