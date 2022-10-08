В «Динамо» отреагировали на новость, что Захарян может получить армянское гражданство

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Арсен Захарян собирается сменить российское гражданство на армянское.

«Ничего не знаю о том, что Захарян собирает документы, чтобы сменить гражданство на армянское», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в социальных сетях, что Захарян рассматривает возможность смены гражданства. Якобы руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре Захаряна.