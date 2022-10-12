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Доброскоков рассказал, какие задачи ставит перед Хабибуллиной и Княжуком в этом сезоне

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Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков рассказал, какие задачи ставит перед Натальей Хабибуллиной и Ильёй Княжуком в текущем сезоне.
Доброскоков рассказал, какие задачи ставит перед Хабибуллиной и Княжуком в этом сезоне
  • РИА Новости

«Наташа и Илья первый год будут выступать по взрослым, хотя, конечно же, всё произошло у нас не так, как планировалось. Они были очень хороши в юниорах, но сначала из-за пандемии финал Гран-при накрылся, где они числились бы фаворитами, а потом нас отстранили от первенства мира. Поэтому во взрослое состояние ребята вышли слегка подстреленными: не прозвучали там, где должны были прозвучать, не говоря уже о том, чтобы денег заработать. Но мотивируем. Сейчас вот выступили в Питере. Что-то получилось, что-то — нет, но настрой на работу от этого не пострадал. Готовимся к выступлениям на Гран-при России. У нас два этапа, оба — в Москве, в «Мегаспорте»», — рассказал Доброскоков в интервью RT.

Ранее Доброскоков объяснил, как обходит болезненный для фигуристок вопрос о лишнем весе.

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