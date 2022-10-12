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Доброскоков объяснил, как обходит болезненный для фигуристок вопрос о лишнем весе

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Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков рассказал, как обходит болезненный для фигуристок вопрос о лишнем весе.
Доброскоков объяснил, как обходит болезненный для фигуристок вопрос о лишнем весе
  • Gettyimages.ru

«Просто объясняю, что мы всё-таки не бобслеем занимаемся. Партнёр-то ладно, он всегда девочку поднимет — в зале для этого занимается. Но выбросы никуда не денешь. Там высота, пролёт, нагрузка в пять раз увеличивается при приземлении. Килограмм лишнего веса — колени, считай, полетели — и всё, с большим спортом покончено. Значит, надо просто для себя решить: хочешь заниматься парным катанием — укладывайся в вес. Я даю критерии. Для парного катания разница между ростом и весом должна составлять у девочки 114—115. Не получается держать себя в этих рамках — всегда можно уйти в танцы или вообще поменять вид спорта», — заявил Доброскоков в интервью RT.

Ранее Доброскоков рассказал, какая пара в парном катании может потрясти мир.

 

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