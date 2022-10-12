Sky Sports: Дибала имеет шансы сыграть на ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на травму

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала может восстановиться и сыграть на чемпионате мира.

Дибала может успеть восстановиться к чемпионату мира в Катаре, сообщает Sky Sport.

Футболист получил травму при пробитии пенальти в матче девятого тура итальянской Серии А с «Лечче». После удара по мячу он схватился за бедро. Уже через две минуты его заменили на Неманью Матича.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью сообщил, что травма тяжёлая.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Аргентина сыграет в одной группе с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Дибала из-за травмы пропустит до полутора месяцев.