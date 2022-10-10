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Sky Sports: полузащитник «Ромы» Дибала из-за травмы пропустит до полутора месяцев

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Стали известны сроки восстановления хавбека «Ромы» Пауло Дибалы.
Sky Sports: полузащитник «Ромы» Дибала из-за травмы пропустит до полутора месяцев
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Врачи диагностировали у аргентинца повреждение четырёхглавой мышцы бедра. На восстановление Дибале потребуется от четырёх до восьми недель, сообщает Sky Sports.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус». 28-летний футболист подписал контракт с римским клубом до 2025 года.

Футболист получил травму при пробитии пенальти в матче девятого тура итальянской Серии А с «Лечче». После удара по мячу он схватился за бедро. Уже через две минуты его заменили на Неманью Матича.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью сообщил, что травма тяжёлая.

Ранее бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался в поддержку Дибалы.

 

 

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