Де Росси прокомментировал своё назначение в СПАЛ в качестве главного тренера

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси, назначенный на пост главного тренера СПАЛа, поделился впечатлениями о назначении на должность главного тренера.

«У меня 30-летняя карьера в качестве игрока, но я всё равно испытывал небольшой страх: вход в новую раздевалку всегда имеет определённый эффект. Это похоже на то, когда вы переходите из начальной в среднюю школу, меняете здания, друзей и надеетесь, что они вам понравятся», — приводит слова Де Росси официальный сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Он также подчеркнул, что его не пугает тренерская должность. По его словам, он понимает, что быть тренером сложно.

СПАЛ является первым клубом в тренерской карьере Де Росси.

Де Росси становился чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Италии. Хавбек провёл за карьеру 623 матча во всех турнирах, забил 64 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он завершил карьеру в январе 2020 года, выступая за «Бока Хуниорс».

Ранее «Венеция» в гостях потерпела поражение от СПАЛа в матче пятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.