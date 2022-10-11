Де Росси стал главным тренером СПАЛа

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси возглавил СПАЛ.

Контракт с 39-летним итальянцем рассчитан до конца июня 2024 года, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

СПАЛ является первым клубом в тренерской карьере Де Росси.

Де Росси становился чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Италии. Хавбек провёл за карьеру 623 матча во всех турнирах, забил 64 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он завершил карьеру в январе 2020 года, выступая за «Бока Хуниорс».

Ранее «Венеция» в гостях потерпела поражение от СПАЛа в матче пятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.