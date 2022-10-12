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Анкалаев подерётся с бывшим чемпионом UFC Блаховичем на турнире UFC 282

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Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе, проведёт бой с бывшим чемпионом промоушена поляком Яном Блаховичем.
Анкалаев подерётся с бывшим чемпионом UFC Блаховичем на турнире UFC 282
  • Gettyimages.ru

Поединок пройдёт на турнире UFC 282, запланированном на 10 декабря. Вероятно, победитель боя станет претендентом на титульный поединок с победителем реванш-боя между обладателем пояса Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой, об этом сообщает mmajunkie.

Напомним, что Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277. Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

15 мая Блахович одержал победу над Ракичем в главном бою турнира UFC Vegas 54 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). 39-летний поляк победил техническим нокаутом. Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC тяжёлого веса Сергей Павлович проведёт бой с австралийцем Тай Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night в Орландо (США).

 

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