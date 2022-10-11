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Павлович подерётся с Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night

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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович проведёт бой с австралийцем Тай Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night в Орландо (США),
Павлович подерётся с Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Павлович проведёт бой против Туивасы 3 декабря», — приводит слова собеседника ТАСС.

Россиянин поднялся с 11-го на пятое место рейтинга тяжеловесов UFC.

30 июля Павлович победил техническим нокаутом американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277. Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр».

Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед и одно поражение. В активе Туивасы 14 побед и четыре поражения.

Ранее Павлович ответил на вопрос о следующем сопернике в UFC.

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