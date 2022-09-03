Павлович ответил на вопрос о следующем сопернике в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович сообщил, что готов провести поединок с любым тяжеловесом из топ-5 рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Пока мыслей относительно следующего боя нет — на самом деле, мне без разницы, с кем биться. Кто выше по списку. Абсолютно никакого приоритета нет», — цитирует Павловича РИА Новости.

Россиянин поднялся с 11-го на пятое место рейтинга тяжеловесов UFC.

30 июля Павлович победил техническим нокаутом американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277. Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед и одно поражение.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между Павловичем и Льюисом на турнире UFC 277.