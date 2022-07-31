Уайт — о бое Павловича и Льюиса: остановка была слишком ранней

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

«Да, остановка была слишком ранней. Буду честен, Мираглиотта — отличный судья. Если смотреть вживую на то, как Льюис упал, возможно, девять из десяти человек остановили бы бой, включая меня», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже в первом раунде.

Ранее Сергей Павлович обратился к Майку Тайсону после победы над Дерриком Льюисом на UFC 277.