Сальников сообщил, что Россия примет участие в конгрессе FINA в декабре
- РИА Новости
«Планируем принять участие в конгрессе, сделаем это в удалённом формате. Мы в нём благополучно работаем, и нет с этим никаких проблем», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что текущий конгресс является внеочередным и не выборным.
Конгресс FINA пройдёт в декабре в Австралии. Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия под своей эгидой до конца 2022 года.
Ранее в FINA заявили, что решение организации предоставить мужчинам право участвовать в соревнованиях групп распространяется и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.