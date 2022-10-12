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Сальников сообщил, что Россия примет участие в конгрессе FINA в декабре

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что российские представители примут участие в конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в декабре.
Сальников сообщил, что Россия примет участие в конгрессе FINA в декабре
  • РИА Новости

«Планируем принять участие в конгрессе, сделаем это в удалённом формате. Мы в нём благополучно работаем, и нет с этим никаких проблем», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что текущий конгресс является внеочередным и не выборным.

Конгресс FINA пройдёт в декабре в Австралии. Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее в FINA заявили, что решение организации предоставить мужчинам право участвовать в соревнованиях групп распространяется и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

 

 

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