Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

В Международной федерации плавания (FINA) сообщили, что решение организации предоставить мужчинам право участвовать в соревнованиях групп распространяется и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Новые правила синхронного плавания действуют с 2022 по 2025 год, включая период проведения Олимпиады в Париже», — сообщили ТАСС в FINA.

Также в организации отметили, что каждая национальная федерация для выступления в олимпийском соревновании групп может заявить не более двух мужчин, их участие не является обязательным.

При этом численный состав команд остался прежним. Группа должна состоять из восьми человек, в заявку дополнительно можно включить одного запасного.

В понедельник, 3 октября, FINA внесла изменения в правила синхронного плавания. Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, которые не входят в олимпийскую программу.