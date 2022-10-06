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Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

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В Международной федерации плавания (FINA) сообщили, что решение организации предоставить мужчинам право участвовать в соревнованиях групп распространяется и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Новые правила синхронного плавания действуют с 2022 по 2025 год, включая период проведения Олимпиады в Париже», — сообщили ТАСС в FINA.

Также в организации отметили, что каждая национальная федерация для выступления в олимпийском соревновании групп может заявить не более двух мужчин, их участие не является обязательным.

При этом численный состав команд остался прежним. Группа должна состоять из восьми человек, в заявку дополнительно можно включить одного запасного.

В понедельник, 3 октября, FINA внесла изменения в правила синхронного плавания. Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, которые не входят в олимпийскую программу.

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