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Матерацци — о «Барселоне»: нет лучшего чувства, чем обыграть тех, кто не умеет проигрывать

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Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци обратился к итальянскому клубу перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
Матерацци — о «Барселоне»: нет лучшего чувства, чем обыграть тех, кто не умеет проигрывать
  • AFP

«Вперёд, ребята, нет лучшего чувства, чем попытаться выиграть у тех, кто не умеет проигрывать», — написал Матерацци в социальных сетях.

Первая встреча между командами проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Хакан Чалханоглу.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Игра пройдёт в Барселоне в среду, 12 октября, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

 

 

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