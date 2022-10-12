Матерацци — о «Барселоне»: нет лучшего чувства, чем обыграть тех, кто не умеет проигрывать

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци обратился к итальянскому клубу перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Вперёд, ребята, нет лучшего чувства, чем попытаться выиграть у тех, кто не умеет проигрывать», — написал Матерацци в социальных сетях.

Первая встреча между командами проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Хакан Чалханоглу.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Игра пройдёт в Барселоне в среду, 12 октября, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».