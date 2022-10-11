Хави: в матче с «Интером» решится судьба «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

«Завтра решится наша судьба. Жаль, что мы оказались в такой неудобной ситуации. Это финал для нас. Мы ожидаем от «Интера» такого же напора, что и в первой встрече. «Барселона» должна выложиться на 100%», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что «Барселона» в матче с итальянским клубом рассчитывает на поддержку фанатов. По его словам, каталонский клуб провёл два матча не лучшим образом.

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Хакан Чалханоглу.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Игра пройдёт в Барселоне во вторник, 12 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Челси» Н'Голо Канте.