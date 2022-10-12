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В УЕФА заявили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции

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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции.
В УЕФА заявили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции
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«Тем футбольным сборным, которые откажутся от проведения матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Косово, грозит аннулирование этих матчей с последующими дисциплинарными санкциями», — приводит слова пресс-службы УЕФА «Матч ТВ».

Косово сыграет в группе I со Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию допустили до квалификации Евро-2024.

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