В УЕФА заявили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что отказавшимся от игр со сборной Косово в отборе к Евро-2024 грозят санкции.

«Тем футбольным сборным, которые откажутся от проведения матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Косово, грозит аннулирование этих матчей с последующими дисциплинарными санкциями», — приводит слова пресс-службы УЕФА «Матч ТВ».

Косово сыграет в группе I со Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию допустили до квалификации Евро-2024.