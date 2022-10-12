Бывший футболист «Барселоны» Глеб рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

«Да, был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители «Спартака». Я уже думал, что перейду туда, тем более что «Спартак» вроде как забирал не только меня, но и брата», — приводит слова Глеба «RG.ru».

Он также подчеркнул, что переход не состоялся из-за перехода в чемпионат Германии.

За свою карьеру футболист выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. За сборную Белоруссии Глеб отыграл 80 матчей и забил шесть мячей.

Ранее Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.