Экс-игрок «Арсенала» Глеб — об отстранении российских спортсменов: это ненормально
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«Сейчас такие реалии. Это ненормально, но ни ты, ни я это не изменим. Нужно спокойно к этому относиться», — цитирует Глеба РИА Новости.
УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее сербский защитник Неманья Пейчинович прокомментировал нежелание некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины участвовать в товарищеском матче с национальной командой России.