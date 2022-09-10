Экс-игрок «Арсенала» Глеб — об отстранении российских спортсменов: это ненормально

Бывший полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Александр Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

«Сейчас такие реалии. Это ненормально, но ни ты, ни я это не изменим. Нужно спокойно к этому относиться», — цитирует Глеба РИА Новости.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сербский защитник Неманья Пейчинович прокомментировал нежелание некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины участвовать в товарищеском матче с национальной командой России.