Устюгов не получил от врачей допуск к соревнованиям

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что получил от врачей недопуск к соревнованиям.

«Сегодня я немного напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что ещё есть время дообследоваться», — написал Устюгов в соцсетях.

30-летний лыжник завоевал золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. Он также является двукратным чемпионом мира.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.