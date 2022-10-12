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Устюгов не получил от врачей допуск к соревнованиям

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что получил от врачей недопуск к соревнованиям.
Устюгов не получил от врачей допуск к соревнованиям
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я немного напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что ещё есть время дообследоваться», — написал Устюгов в соцсетях.

30-летний лыжник завоевал золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. Он также является двукратным чемпионом мира.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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