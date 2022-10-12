Дуймович считает, что Кокорин и Смолов недостаточно тренировались в молодом возрасте

Бывший футболист «Динамо» Томислав Дуймович высказался о российских игроках Александре Кокорине и Фёдоре Смолове.

«И Кокорин, и Смолов были талантами, но, думаю, в то время они не настолько много работали. Если бы они в 18—19 лет пахали так, как делают это сейчас, до добились бы ещё большего успеха — даже по европейским меркам», — цитирует Дуймовича «Матч ТВ».

Он также добавил, что Москва — город больших возможностей. Он отметил, что молодому игроку с деньгами будет сложно противостоять отдыху и тусовкам.

Напомним, что Смолов вернулся в «Динамо», с которым подписал контракт до конца сезона-2022/23. Кокорин же выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».

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