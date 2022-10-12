Рамос о возможном уходе Мбаппе из ПСЖ: Килиан очень счастлив в Париже
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«Единственное, что я могу вам сказать, так это то, что я очень хороший друг Килиана. Из того, что я знаю, он очень счастлив в Париже. Я не думаю, что эти слухи верны», — цитирует Рамоса Marca.
23-летний футболист вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.
Ранее Эммануэль Пети высказался о недовольстве Мбаппе своей позицией в ПСЖ.